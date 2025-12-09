Yeni Şafak
Kırmızı ışıkta kaos: Zincirleme kazada yaralılar var

23:139/12/2025, Salı
DHA
Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Tekirdağ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, trafik ışıklarında bekleyen dört araca çarptı. Beş aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında beş kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çorlu-İstanbul yolu Ağır Bakım ışıklı kavşağında meydana geldi. S.G. yönetimindeki 34 HJ 4463 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik ışıklarında bekleyen 4 araca çarptı. Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.



#Tekirdağ
#Çorlu
#Kaza
