Tekirdağ’da kaçakçılık operasyon: 12 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 26 Kasım-03 Aralık 2025 tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirdiği operasyonlarda kaçakçılık faaliyetlerine yönelik geniş çaplı denetimler yapıldı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yürütülen çalışmalarda 383 bin adet dolu ve boş makaron, 50 kilogram tütün, 3 adet sigara sarma makinesi, 1 bin 406 paket gümrük kaçağı sigara, 150 adet gümrük kaçağı puro, 200 adet elektronik sigara kartuşu, 178 adet elektronik sigara, 20 adet elektronik sigara likiti, 3 adet elektronik sigara filtresi, 4 adet ısıtmalı tütün cihazı, 1 bin 462 adet sigara sarma kağıdı ve 1 şişe el yapımı alkollü içki ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 12 şüpheli gözaltına alınırken, şahıslar hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefetten yasal işlem başlatıldı.