İstanbul merkezli suç örgütlerine operasyon: 13 gözaltı

İstanbul’da çok sayıda iş yerine yönelik eylem hazırlığında olduğu tespit edilen organize suç örgütlerine yönelik, 3 ilde düzenlenen operasyonlarda aralarında 5’i 18 yaşından küçük toplam 13 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyeti, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt, Bahçelievler ve Beşiktaş’ta faaliyet gösteren iş yerlerine yönelik düzenlenen eylemlerle ilgili çalışma başlattı.Yapılan incelemelerde, farklı eylemler gerçekleştiren ve bazı iş yerlerine yönelik yeni eylem hazırlığında oldukları tespit edilen şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı.
Takibin ardından İstanbul, Bursa ve Sakarya’da farklı tarihlerde operasyonlar düzenlendi. Aralarında 5’i 18 yaşından küçük toplam 13 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.