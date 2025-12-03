Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul merkezli suç örgütlerine operasyon: 13 gözaltı

İstanbul merkezli suç örgütlerine operasyon: 13 gözaltı

13:553/12/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
3 ilde suç örgütlerine operasyon
3 ilde suç örgütlerine operasyon

İstanbul’da çok sayıda iş yerine yönelik eylem hazırlığında olduğu tespit edilen organize suç örgütlerine yönelik, 3 ilde düzenlenen operasyonlarda aralarında 5’i 18 yaşından küçük toplam 13 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt, Bahçelievler ve Beşiktaş’ta faaliyet gösteren iş yerlerine yönelik düzenlenen eylemlerle ilgili çalışma başlattı.Yapılan incelemelerde, farklı eylemler gerçekleştiren ve bazı iş yerlerine yönelik yeni eylem hazırlığında oldukları tespit edilen şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı.

Takibin ardından İstanbul, Bursa ve Sakarya’da farklı tarihlerde operasyonlar düzenlendi. Aralarında 5’i 18 yaşından küçük toplam 13 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.





#suç örgütü
#operasyon
#İstanbul
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEMURA EMEKLİYE SEYYANEN ZAM! Memur ve emekliye seyyanen zam yapılacak mı, zam oranı açıklandı mı?