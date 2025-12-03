İstanbul merkezli suç örgütlerine operasyon: 13 gözaltı

İstanbul Emniyeti, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt, Bahçelievler ve Beşiktaş’ta faaliyet gösteren iş yerlerine yönelik düzenlenen eylemlerle ilgili çalışma başlattı.Yapılan incelemelerde, farklı eylemler gerçekleştiren ve bazı iş yerlerine yönelik yeni eylem hazırlığında oldukları tespit edilen şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı.