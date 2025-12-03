Yeni Şafak
Portakal hırsızları suçüstü yakalandı: 2 ton mahsülü çalmak istediler

13:493/12/2025, Çarşamba
IHA
Şüpheliler gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Hatay’da bahçeden 2 ton portakal çalarken suçüstü yakalanan 5 şahıs gözaltına alındı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Erzin ilçesi Mahmutlu Mahallesi Küme Evleri mevkiinde meydana geldi. Devriye gezen jandarma ekipleri M.V. isimli şahsa ait narenciye bahçesinde şüpheli şahıslar olduğunu fark etti. Yapılan kontrollerde 5 şahsın, hırsızlık yaptığı ve piyasa değeri yaklaşık 40 bin TL olan 2 ton portakalı çalarak araca yükledikleri belirlendi. Şahıslar suçüstü yakalanırken, çalınan portakallar sahibine teslim edildi. Olayda kullanılan araç trafikten men edilip yediemin otoparkına teslim edildi. Şüpheliler gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.





#portakal
#hırsızlık
#çalma
