Büyükçekmece Adliyesi'nde büyük vurgun: 25 kilo altın ve 55 kilo gümüş ile sırra kadem bastı

Büyükçekmece Adliyesi’nde adli emanette tutulan yüksek miktardaki altın ve gümüşün kaybolması üzerine kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Emanet biriminin müdürünün refakat izninde olduğu dönemde yerine bir memur görevlendirilmişti.

Yapılan kontrolde kasada bulunan yaklaşık 25 kilo altın ile 55 kilo gümüşün yerinde olmadığı tespit edilince vekil memur gözaltına alındı. Memur, birime çok sayıda hizmetli giriş çıkışı olduğunu belirterek kamera kayıtlarının incelenmesiyle olayın aydınlanacağını ifade etti.

HTS ve BAZ kayıtları incelendi

Değerli madenlerin tek seferde dışarı çıkarılmasının zor olması nedeniyle güvenlik kameraları kasım ayı başına kadar geriye dönük taranıyor; ayrıca HTS ve BAZ kayıtları da inceleniyor. Bu sırada emanet bölümünde görevli bir hizmetlinin 1 Aralık’ta başlaması gereken mesaisine gelmediği, telefonla ulaşıldığında ailevi gerekçelerle rapor alacağını söylediği öğrenildi. İncelemede aynı kişinin 19 Kasım’da Londra’ya çıkış yaptığı belirlendi ve kayıp altın ile gümüşü yurt dışına götürmüş olabileceği değerlendirildi.

Çalınan eşyaların piyasa değeri 150 milyon lira

Kaybolduğu tespit edilen eşyalar arasında 9.906 gram gram altın, 49 adet Reşat altın, 438 adet kolye, 66 gram küpe, 5 kilo külçe altın, 7 adet altın arma, 167 adet tam altın, 606 adet bilezik + 1.477 gram bilezik, 376 adet yarım altın, 1.328 adet çeyrek altın, 40 adet Cumhuriyet altını, 2.701 gram altın takı, 487 adet Ata altın, 6 adet Gremse altın ve 50 kilo gümüş yer alıyor.

Altınların piyasa değerinin yaklaşık 146 milyon TL, gümüşün ise 3,9 milyon TL olduğu ifade ediliyor.

Altınları çalıp İngiltere'ye gitti

Soruşturmada, hizmetli Erdal T.’nin 19 Kasım sabahı Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan İngiltere’ye uçtuğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Erdal T. ve eşi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Emanet bürosunda görev yapan yazı işleri müdürü ile tüm personelin ifadeleri alınarak süreç genişletildi.







