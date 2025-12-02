Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın ikinci gününde yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar yatırımcıların yakın takibinde. Altın fiyatlarındaki dalgalanma 2 Aralık Salı haftanın ikinci iş gününde de devam ediyor. Peki bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? Kapalıçarşı'da altın fiyatlarındaki en son durumu; bugün çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2 Aralık 2025 güncel çeyrek altın fiyatı.

1 /5 Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Haftanın ikinci işlem gününde altın almak veya satmak isteyenler alış-satış tablosunu inceliyor. Bugün 2 Aralık 2025 çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu?

2 /5 Güncel altın fiyatları (2 Aralık 2025)

Gram altın satış fiyatı: 5.760,7000 TL

























3 /5 Çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL? (2 Aralık 2025)

Çeyrek altın satış fiyatı: 9.418,9800 TL



























4 /5 Yarım altın ne kadar?

Yarım altın satış fiyatı: 18.837,20 TL



























