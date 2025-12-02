Yeni Şafak
Çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL oldu? 2 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

Çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL oldu? 2 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

Tuğba Güner
09:122/12/2025, Salı
G: 2/12/2025, Salı
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın ikinci gününde yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar yatırımcıların yakın takibinde. Altın fiyatlarındaki dalgalanma 2 Aralık Salı haftanın ikinci iş gününde de devam ediyor. Peki bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? Kapalıçarşı'da altın fiyatlarındaki en son durumu; bugün çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2 Aralık 2025 güncel çeyrek altın fiyatı.

Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Haftanın ikinci işlem gününde altın almak veya satmak isteyenler alış-satış tablosunu inceliyor. Bugün 2 Aralık 2025 çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu?

Güncel altın fiyatları (2 Aralık 2025)


 Gram altın satış fiyatı: 5.760,7000 TL













Çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL? (2 Aralık 2025)


Çeyrek altın satış fiyatı: 9.418,9800 TL














Yarım altın ne kadar?


Yarım altın satış fiyatı: 18.837,20 TL















Tam altın ne kadar oldu?


Tam altın satış fiyatı: 38.021,00 TL












