Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın ikinci gününde yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar yatırımcıların yakın takibinde. Altın fiyatlarındaki dalgalanma 2 Aralık Salı haftanın ikinci iş gününde de devam ediyor. Peki bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? Kapalıçarşı'da altın fiyatlarındaki en son durumu; bugün çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2 Aralık 2025 güncel çeyrek altın fiyatı.
Güncel altın fiyatları (2 Aralık 2025)
Gram altın satış fiyatı: 5.760,7000 TL
Çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL? (2 Aralık 2025)
Çeyrek altın satış fiyatı: 9.418,9800 TL
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın satış fiyatı: 18.837,20 TL
Tam altın ne kadar oldu?
Tam altın satış fiyatı: 38.021,00 TL