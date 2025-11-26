Altın güne yükselişle başladı: İşte altın fiyatları

Çeyrek altın 9 bin 526 liradan, Cumhuriyet altını ise 37 bin 954 liradan satılıyor. Güne yükselişle başlayan ve 4 bin 169 dolarla yaklaşık 2 haftanın en yüksek seviyesini test eden altının ons fiyatı önceki kapanışın yüzde 0,7 üstünde 4 bin 160 dolarda seyrediyor.