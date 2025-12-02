Yeni Şafak
Polisler neye uğradığını şaşırdı: Hırsızlık yapmak için girdiği kuyumcuda 33 bin dolarlık altın kolyeyi yuttu

Yeni Zelanda'da, kuyumcuda 33 bin 585 Yeni Zelanda doları değerindeki kolyeyi yutan şüpheli tutuklandı.
Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde bir kişi, 33 bin 585 Yeni Zelanda doları değerindeki kolyeyi çalıp yuttu. Polis tarafından gözaltına alınan 32 yaşındaki şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre, polis yerel saatle 15.30 civarında Auckland'daki kuyumcudan ihbar aldı.

Olay yerine intikal eden ekipler, 32 yaşındaki şüphelinin 33 bin 585 Yeni Zelanda doları değerindeki kolyeyi yuttuğunu tespit etti.

Kolyeyi yutan şüpheli, polis tarafından hırsızlık iddiasıyla gözaltına alındı.

Bölge Mahkemesinde görülen duruşmanın ardından tutuklu yargılanmasına karar verilen şüphelinin, bir sonraki duruşmasının 8 Aralık'ta yapılması bekleniyor.
Kolyenin 18 ayar altından yapıldığı, 60 beyaz elmas ile 15 mavi safir ile süslendiği belirtildi. Kolyenin içindeki altın ahtapotun gözlerinin ise iki siyah elmas olduğu kaydedildi.
Yumurta şeklindeki yeşil renkli kolyenin etrafında değerli mücevherlerle kaplanmış çiçek motifleri, içerisinde ise ahtapot figürü yer alıyor.


#Auckland
#Hırsızlık
#Kuyumcu
#Yeni Zelanda
