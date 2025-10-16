Adı ve soyadıyla rekor kırdı: Toplam 2 bin 253 kelime

Yeni Zelanda doğumlu Watkins, uzun süren yasal sürecin ardından dünyanın en uzun kişisel ismini kayıt altına almayı başardı.





Guinness verilerine göre 2 bin 253 benzersiz kelimeden oluşan bu isim, ekim 2025’te resmen tescil edildi.





Watkins’in adı, birkaç sayfa tutan yasal belgelerde yer alıyor ve “yaratıcılığın ve sabrın sınırlarını zorlayan” bir örnek olarak değerlendiriliyor.





Fikir nasıl doğdu

Kitaplara ve kültüre tutkuyla bağlı olan Watkins, Guinness Rekorlar Kitabı’nı okurken mevcut rekoru geçebileceğini fark etti.





Bunun üzerine, hayatında iz bırakan yazarlar, karakterler, şehirler ve dostlarından ilham alarak kelimeleri bir araya getirmeye başladı.





Her kelime sembolik bir anlam taşıyor. Watkins’in favori bölümlerinden biri olan “AZ2000” ifadesi, Arizona eyaletine ve eklemeyi planladığı kelime sayısına gönderme yapıyor.





Yasal süreç ve Guinness onayı

Watkins’in başvurusu ilk etapta kimlik sınırlarını aştığı gerekçesiyle reddedildi. Ancak kütüphaneci kararı mahkemeye taşıdı. Yüksek Mahkeme, isim uzunluğuna ilişkin açık bir yasal yasak bulunmadığını belirterek talebi kabul etti.





Bu kararın ardından Watkins’e yeni kimlik, pasaport ve doğum belgesi düzenlendi. Elektronik sistemlerde teknik uyarlamalar yapılması gerekti. Guinness World Records, süreci resmen doğrulayarak kaydı 2025 küresel listesine ekledi.





20 sayfalık isim

Watkins’in ismi resmi belgelerde 20 sayfadan fazla yer kaplıyor. Her biri tekil olmak üzere 2 bin 253 kelime içeriyor.





Önceki rekorun iki katından fazla olan bu isim; yazar, bilim insanı ve müzisyenlerin adlarını, edebi terimleri ve Watkins’in kendi uydurduğu sözcükleri barındırıyor.





Watkins, “Basit bir şeyi, yani ismi bir sanat eserine ve kolektif bir hafızaya dönüştürmek istedim” diyerek motivasyonunu anlattı.





Dijital sistemlerde yeni tartışma

Rekor, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.





Pek çok kişi, bu kadar uzun bir isme sahip birinin formları nasıl dolduracağı ya da banka hesabı açarken ne yapacağı konusunda merakını dile getirdi.



