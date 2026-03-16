AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi: "Müslümanların namaz kılmasını engellemek barbarlıktır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik müdahalelerine sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Çelik, ibadet özgürlüğünün kısıtlanmasını 'barbarlık' olarak nitelendirerek, uluslararası toplumu bu hukuksuzluğa karşı ortak tavır almaya çağırdı.
Konuya ilişkin bir açıklama yayımlayan Ömer Çelik, İsrail’in eylemlerini sadece bir hukuk ihlali değil, insanlığın ortak değerlerine yönelik bir saldırı olarak tanımladı.
"İsrail’in Mescid-i Aksa’ya dönük saygısızlığı insanlığın tüm değerlerine yeni bir saldırıdır.
İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasını ve Müslümanların burada namaz kılmasını engellemesini en güçlü şekilde kınıyoruz.
Müslümanların Mescid-i Aksa’da namaz kılmasını engellemek, barbarlıktır.
İsrail bir kere daha uluslararası hukuku ihlal etmektedir.
İnsanlığın değerlerini korumak için tüm dünyanın İsrail’in hukuksuz eylemlerine karşı ortak mücadele etmesi gerekmektedir."