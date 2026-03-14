AK Parti Sözcüsü Çelik'ten K2 Kamikaze mesajı: Dünyaya örnek teşkil ediyoruz

16:3414/03/2026, Cumartesi
DHA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Devletimizin ve milletimizin güvenliği ve bekası için bugünün ve geleceğin teknolojisi İHA/SİHA kabiliyetlerimizi ve yapay zekayı barış için kullanma yeteneklerimizi geliştirmemiz zorunludur. Zekanın ve teknolojinin zalimane kullanımına karşı, savunma ve caydırıcılık temelinde barış için kullanımında dünyaya örnek teşkil ediyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bayraktar K2 kamikaze insansız hava aracının (İHA), akıllı sürü otonomisi testlerine ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı.

"Barış için geliştirmek zorundayız"

Çelik, Baykar Teknoloji'nin paylaşımını alıntılayarak,
"Dünyanın zor zamanlarındayız. Tüm değerler alt üst oluyor. Tüm uluslararası kurumlar etkisizleşiyor. Güç kullanımının canavarca örneklerine her gün şahit oluyoruz. Bu zor zamanlarda ülkemizi ve bölgesel barışı korumak için kendi imkan ve kabiliyetlerimizi geliştirmek ve çoğaltmak beka meselesidir. Devletimizin ve milletimizin güvenliği ve bekası için bugünün ve geleceğin teknolojisi İHA/SİHA kabiliyetlerimizi ve yapay zekayı barış için kullanma yeteneklerimizi geliştirmemiz zorunludur. Zekanın ve teknolojinin zalimane kullanımına karşı, savunma ve caydırıcılık temelinde barış için kullanımında dünyaya örnek teşkil ediyoruz. Tebrikler Baykar Teknoloji"
dedi.
