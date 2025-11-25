Yeni Zelanda’da dağ tırmanışında 2 kişi hayatını kaybetti

Yeni Zelanda’daki 3 bin 724 metre yüksekliğindeki Cook Dağı’na tırmanan 4 kişilik dağcı grubundan 2'sinin düşerek hayatını kaybettiği bildirildi. Tırmanış sırasında dağda mahsur kalan grubun yardım çağrısı göndermesi üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldığı ve bu çalışmaların gece boyunca devam ettiği aktarıldı.