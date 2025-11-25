Yürüyüş sırasında kaybolan 2 genç, 15 saat sonra JAK timleri tarafından bulundu

Olay, Konyaaltı ilçesi Gedeller Mahallesi Sivridağ ve Çalbalı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 Kasım Pazar günü öğlen saatlerinde yürüyüş yapmak amacıyla Sivridağ mevkiine gelen Furkan K. (27) ve Murat B. (27) turu tamamladıktan sonra dönüş yoluna geçti. Havanın kararması ile dönüş yolunu şaşıran Furkan K. ve Murat B. kaybolduklarını anlayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. 2 gencin yardım talebi üzerine bölgeye Jandarma Komando Arama Kurtarma (JAK) timi ve AFAD’a bağlı ekipler sevk edildi.