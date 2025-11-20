Fırtınada yürüyüş yapan 5 turist öldü

Şili’nin Patagonya bölgesinde yer alan Torres del Paine Ulusal Parkı’nda yürüyüş yapan turist grubu aniden bastıran güçlü bir fırtınaya yakalandı. İlk belirlemelere göre, iki Meksikalı, iki Alman ve bir İngiliz turist yaşamını yitirirken yedi kişinin kaybolduğu belirtildi. Fırtına sırasında rüzgâr hızının saatte 189 kilometrenin üzerine çıktığı, bölgede karla karışık yağmurun görüldüğü aktarıldı. Zorlu arazi yapısı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kayıp kişilerin sağlık durumundan endişe ediliyor.