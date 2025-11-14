Yeni Şafak
Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

15:2114/11/2025, Cuma
AA
Yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedecek fırtına nedeniyle ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
Yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedecek fırtına nedeniyle ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre, Doğu Akdeniz'in batısında yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre,
Doğu Akdeniz'in batısında Anamur ve Silifke çevrelerinde yarın günün ilk saatlerden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeybatıdan fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedecek fırtına nedeniyle ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
#Doğu Akdeniz
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#Anamur
#Silifke
