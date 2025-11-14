Yeni Şafak
Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: Hafta sonu kar yağacak

07:3214/11/2025, Cuma
G: 14/11/2025, Cuma
Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bugün ve hafta sonu boyunca Karadeniz, Doğu Anadolu, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu yağışlı geçecek. İç kesimlerin yükseklerinde kar yağışı görülecek. İşte son değerlendirmeler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, bugün ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Orta Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.


Rüzgarın genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak?


Hafta sonu ise yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu çevrelerinin yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.  

#Meteoroloji
#Hava durumu
#Doğu Anadolu
#İç Anadolu
