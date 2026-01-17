ABD Başkanı Donald Trump'tan Grönland adımı: Sekiz AB ülkesine gümrük vergisi kararı

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle 8 Avrupa ülkesine gümrük vergileri getireceğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli TruthSocial adlı sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Trump, Grönland'ın savunma olarak "iki köpek kızağı" kullandığını belirterek, "Bu oyunu ancak Trump yönetimindeki ABD başarılı bir şekilde oynayabilir. Özellikle ABD'nin ve genel olarak dünyanın ulusal güvenliği tehlikede olduğundan kimse bu kutsal toprak parçasına dokunmayacak." dedi.
Trump, küresel barış ve güvenliği korumak, potansiyel olarak bu tehlikeli durumun hızla ve sorgusuz sualsiz sona ermesi için güçlü önlemler alınmasının şart olduğunu savundu.
8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi
Trump, "ABD, bu işlemi 150 yılı aşkın süredir gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Birçok başkan bunu haklı nedenlerle denemiştir, ancak Danimarka her zaman reddetmiştir." ifadesini kullandı.
ABD'nin "hem saldırı hem de savunma amaçlı modern silah sistemleri" nedeniyle Grönland'a ihtiyacı olduğunu öne süren Trump, bu konuda yapılan milyarlarca dolar yatırımın ancak Grönland toprakları dahil edildiğinde maksimum potansiyel ve verimlilikte çalışabileceğini iddia etti.
Trump, ABD'nin Danimarka ve ilgili ülkelerle bu konuda acilen müzakereye açık olduğunu belirtti.
Trump'ın Grönland tehdidi
Washington'da bir araya gelen ABD, Danimarka ve Grönland Dışişleri bakanlarının görüşmesi sonrasında da temel anlaşmazlıkların devam ettiği belirtilmiş, ABD'nin Grönland'ı "ele geçirme arzusunun açık" olduğu kaydedilmişti.
Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bir bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.
Danimarka, son dönemde müttefiklerle birlikte bölgedeki askeri işbirliğini artırma çağrısı yapmıştı. Bu kapsamda Avrupa ülkeleri küçük askeri birlikler ve subayları Grönland'a göndereceklerini açıklamıştı.