Trump: Grönland konusunda NATO ile görüşüyoruz

Grönland'ın ABD kontrolünde olmamasının, ‘Altın Kubbe’ ve diğer savunma yatırımları açısından güvenlik zafiyeti yaratacağını savunan Trump, Amerikan ordusunun gücüne vurgu yaptı. Venezuela ve İran'daki operasyonları hatırlatan Trump, “Dünyanın en kudretli ordusuna sahibiz. Nükleer kapasitelerin yok edilmesinde bunu gördünüz. Dolayısıyla evet, NATO ile irtibat halindeyiz” ifadelerini kullandı.