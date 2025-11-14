Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Erzincan
Beklenen kar geldi: Meteoroloji uyarmıştı, bir kent beyaza büründü

Beklenen kar geldi: Meteoroloji uyarmıştı, bir kent beyaza büründü

09:3814/11/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Meteoroloji'den gelen son tahminlere göre, hafta sonu doğu kesimlerinde kar etkili olacak.
Meteoroloji'den gelen son tahminlere göre, hafta sonu doğu kesimlerinde kar etkili olacak.

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde gece saatlerinde aralıklı kar yağışı görüldü. Hava sıcaklığı sıfır derecenin altına düştü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçecek.

Yağışlar yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.

Kar yağışının görüldüğü Erzincan - Sivas karayolu Sakaltutan ve Kızıldağ geçitleri ile Erzincan - Gümüşhane karayolu Ahmediye geçidinde Karayolları ekipleri görev aldı. Karayolları ekipleri güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ağır tonajlı araçlar yapılan karla mücadele çalışmasının ardından seyirlerine devam etti.



#kar yağışı
#erzincan
#hava durumu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BUSKİ su kesintisi duyurusu yapıldı: 14 Kasım Bursa’da sular ne zaman gelecek, kesinti kaçta bitecek?