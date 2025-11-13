Yeni Şafak
23:0713/11/2025, Perşembe
Kar yağışı başlıyor: Meteoroloji 6 ili uyardı! İşte 14 Kasım hava durumu tahminleri

Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasına hazırlanıyor. Meteoroloji, Orta Karadeniz ve İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda yağışların kuvvetleneceğini ve 14 Kasım’dan itibaren bazı bölgelerde karla karışık yağmurun kara döneceğini açıkladı. Peki kar hangi illerde görülecek, yağış ne kadar sürecek? İşte Meteoroloji’nin uyardığı o 6 il ve beklenen hava durumu…

Türkiye, beklenen soğuk hava dalgasının etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), özellikle Orta Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda kuvvetli yağış ve yer yer kar beklendiğini duyurdu. 14 Kasım gecesinden itibaren 6 ilde kar ve karla karışık yağmur görülecek.


Kar yağışı ne zaman başlayacak?

MGM'nin son tahminlerine göre yağışlar, 14 Kasım Cuma günü saat 00.00’da etkisini göstermeye başlayacak. Soğuyan hava ile birlikte öğle saatlerinden sonra 1200 metre üzeri bölgelerde yağmur, karla karışık yağmura ve yer yer kara dönecek. Bu durum, 15 Kasım Cumartesi sabah 08.00’e kadar sürecek.


Hangi illerde kar görülecek?

Meteoroloji, özellikle 6 il için uyarı yaptı. Kar ve karla karışık yağmurun görüleceği iller şunlar: Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun (yüksek kesimler), Ordu (yüksek kesimler), Giresun (yüksek kesimler). Bu bölgelerde yağışların yer yer kuvvetli olması ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtiliyor.

Karadeniz ve İç Anadolu’da kuvvetli yağış alarmı

Orta Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda, yağmur ve sağanak gece saatlerinden itibaren etkisini artıracak. Cuma günü Ordu, Giresun, Tokat, Sivas ile Samsun ve Kayseri’nin doğusunda yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı bildirildi. MGM, sel, su baskını, heyelan ve ulaşım sorunlarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.


Hava sıcaklıkları düşüyor

Meteoroloji tahminlerine göre, İç ve doğu bölgelerde sıcaklıklar 2-4 derece azalacak. Batı bölgelerde belirgin bir sıcaklık değişimi olmayacak. Rüzgârlar genel olarak kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek.


Bazı illerde beklenen sıcaklıklar

Ankara: 14°C – Parçalı bulutlu

İstanbul: 17°C – Hafif sağanak

İzmir: 21°C – Parçalı bulutlu

Samsun: 14°C – Yer yer kuvvetli sağanak

Erzurum: 13°C – Yağmur, yüksekler kar

Diyarbakır: 20°C – Sağanak yağışlı

