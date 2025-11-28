‘Sizi görüyorum’ uyarısıyla paniğe kapıldılar: İstanbul'da dikkat çeken hırsızlık girişimi

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bir binaya giren 2 kadın dairenin kapısını yoklamaya başladı. Kadınlardan biri merdiveni diğeri de kapıyı kontrol ettiği sırada uzaktan güvenlik kamerasına bağlanan ev sahibi 2 kişinin dairenin kapısının önünde beklediğini fark etti. Neye uğradığını şaşıran kadınlar binadan ayrıldı.
Bahçelievler'de dün saat 14.00 sıralarında gerçekleşen olayda, iddiaya göre iki kadın Yenibosna Merkez Mahallesi’ndeki bir apartmanda daire kapılarını kontrol ederek hırsızlık girişiminde bulundu. Kadınlardan biri gözcülük yaparken diğerinin bir dairenin kapısını açmaya çalıştığı görüldü.
Ev sahibi, uzaktan bağlandığı güvenlik kamerasından kapı önünde şüpheli şekilde dolaşan iki kadını fark edince kameradan seslenerek “Kime baktınız? Sizi görüyorum, gelin buraya!” diyerek tepki gösterdi.
Ev sahibinin sesini duyan kadınlar paniğe kapılarak binadan hızla ayrıldı.
O anlar apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.