‘Sizi görüyorum’ uyarısıyla paniğe kapıldılar: İstanbul'da dikkat çeken hırsızlık girişimi

Bahçelievler'de dün saat 14.00 sıralarında gerçekleşen olayda, iddiaya göre iki kadın Yenibosna Merkez Mahallesi’ndeki bir apartmanda daire kapılarını kontrol ederek hırsızlık girişiminde bulundu. Kadınlardan biri gözcülük yaparken diğerinin bir dairenin kapısını açmaya çalıştığı görüldü.