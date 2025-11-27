Yeni Şafak
Ankara'da marketlerden hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Ankara'da marketlerden hırsızlık yapan şahıs yakalandı

23:1127/11/2025, Perşembe
DHA
Şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar zincir marketlerin güvenlik kameralarına yansıdı.
Şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar zincir marketlerin güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara’da 6 farklı zincir marketten hırsızlık yaptığı belirlenen ve 46 suç kaydı bulunan S.A. tutuklandı. Şüpheli, polis uygulama noktasında yakalanırken, hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara’da 6 farklı zincir market şubesinden hırsızlık yaptığı tespit edilen S.A., yakalanarak gözaltına alındı. 46 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli S.A.’nın Altındağ, Çankaya, Keçiören ve Mamak ilçelerinde 6 farklı zincir market şubesinden hırsızlık yaptığı tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan detaylı çalışmalarda S.A.’nın, marketlere girip kasanın etrafında bulunan kolileri aldığı belirlendi. Toplam 46 suç kaydı olduğu ortaya çıkan S.A., il genelinde yapılan denetimler esnasında polis uygulama noktasında yakalandı.

Gözaltına alınan S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar zincir marketlerin güvenlik kameralarına yansıdı.


