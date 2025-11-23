Hırsızlık suçundan kesinleşmiş 14 yıl cezayla aranan şahıs yakalandı

Yakalanan şahıs.
Gaziantep’te hırsızlık suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde hırsızlık suçundan hakkında 14 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. isimli şahıs, Şehitkâmil ilçesinde yakalandı.
Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
