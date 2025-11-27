Şanlıurfa’da biçerdöverin bir milyon lira değerindeki parçaları çalındı

Olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Uğurlu Sanayi Sitesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, park halindeki pamuk biçerdöveri gece saatlerinde hırsızların hedefi oldu. Sanayi sitesine gelen hırsızlar biçerdöverden 1 milyon TL değerindeki parçalarını söktükten sonra alarak kayıplara karıştı. Sabah işyerini açmak için gelen esnaf, biçerdöverin kapakların açık olduğunu ve parçalarının çalındığını fark etti. Esnaf durumu biçerdöverin sahibine ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri detaylı bir inceleme gerçekleştirdi.