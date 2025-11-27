Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şanlıurfa
Şanlıurfa’da biçerdöverin bir milyon lira değerindeki parçaları çalındı

Şanlıurfa’da biçerdöverin bir milyon lira değerindeki parçaları çalındı

16:2227/11/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Jandarma ekipleri, biçerdöverin 1 milyon TL olan parçalarını çalıp kayıplara karışan şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürüldüğü belirtildi.
Jandarma ekipleri, biçerdöverin 1 milyon TL olan parçalarını çalıp kayıplara karışan şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürüldüğü belirtildi.

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde bulunan Uğurlu Sanayi Sitesi’nde bir biçerdöverin 1 milyon lira değerindeki parçaları sökülerek çalındı.

Olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Uğurlu Sanayi Sitesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, park halindeki pamuk biçerdöveri gece saatlerinde hırsızların hedefi oldu. Sanayi sitesine gelen hırsızlar biçerdöverden 1 milyon TL değerindeki parçalarını söktükten sonra alarak kayıplara karıştı. Sabah işyerini açmak için gelen esnaf, biçerdöverin kapakların açık olduğunu ve parçalarının çalındığını fark etti. Esnaf durumu biçerdöverin sahibine ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri detaylı bir inceleme gerçekleştirdi.


Hırsızlık olayının yaşandığı Uğurlu Sanayi Sitesi’ndeki bölgede çok sayıda kameranın bulunduğu fakat hiçbirinin aktif olmadığı öne sürüldü. Meydana gelen hırsızlık olayına karışan kişi veya kişiler henüz yakalanamazken, biçerdöverin sahipleri Ş.D. ile M.D hırsızların biran önce yakalanması için yetkililere yardım çağrısında bulundular.


Jandarma ekipleri, biçerdöverin 1 milyon TL olan parçalarını çalıp kayıplara karışan şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürüldüğü belirtildi.



#biçerdöver
#hırsız
#çalıntı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ İstanbul İlk evim arsalar ne zaman verilecek?