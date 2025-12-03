Ankara'daki 'telebar' operasyonunda gözaltı sayısı 70'e çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet ile Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosu, 30 Kasım'da, fuhşa aracılık ettikleri ihbar edilen ve halk arasında 'Telebar' olarak bilinen işletmelere yönelik operasyon düzenledi. 'Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında; elde edilen deliller ve teknik takip sonucunda 9 işletmede çalışan 83 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen operasyonda, ilk gün 56 şüpheli gözaltı alındı. Devam eden çalışmalarda 14 kişinin daha yakalanmasıyla birlikte gözaltına alınan şüpheli sayısı 70'e çıktı. 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların da sürdüğü belirtildi.





MÜŞTERİLERE FAZLA HESAP ÇIKARMIŞLAR





Öte yandan, soruşturmaya ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, mekan sahipleri ve çalışanlarının fuhşa aracılık yöntemleri ayrıntılı şekilde tespit edildi. Eğlence mekanlarında görev yapan garsonların, mağdur kadınları müşterilerin masalarına yönlendirdiği, kadınların içkileri üzerinden yüksek hesap çıkarıldığı ve 'Vestiyer ücreti' adı altında normal masrafın çok üzerinde ücret talep edildiği belirlendi.





FUHUŞ PAZARLIĞI YAPILDIĞI TESPİT EDİLDİ





Soruşturma kapsamında, Sosyal Güvenlik Kurumu kaydı bulunan bazı kadınların garsonlar aracılığıyla müşterilerin masalarına oturtulduğu ve burada fuhuş pazarlığı yaptıkları da tespit edildi. Garsonların hesap hareketlerinin incelenmesiyle de müşteriler tarafından bu kişilerin banka hesaplarına milyonlarca lira aktarıldığı ortaya konuldu.

Soruşturma kapsamında şimdiye kadar 59 mağdur kadının ifadesi alınırken, 140 kişinin de 'Bilgi sahibi' sıfatıyla beyanına başvuruldu. (DHA)







