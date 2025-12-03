Borsada manipülasyona operasyon: Gökhan Gönül ve Aref dahil 12 kişi gözaltında

Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda, eski futbolcu Gökhan Gönül ve illüzyonist Aref Ghafouri dahil 12 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönünde tespitler yapıldığı belirtildi.

5 ŞEHİRDE OPERASYON

İstanbul merkezli Antalya, Samsun, Ankara ve Kahramanmaraş'ta 25 kişinin, Avrupa Yatırım Holding A.Ş. hisselerinde manipülatif eylemlerde bulunduklarının tespit edildiği ve bu kişiler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Savcılığın gözaltı kararının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Antalya, Samsun ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.

6 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Soruşturma kapsamında eski futbolcu Gökhan Gönül, Yetenek Sizsiniz Türkiye’ye katılan illüzyonist Aref Ghafouri, Cemal Çetinkaya, Furkan Koçak, Alper Atalay, İlker İlhan, Muhammet Erdoğan, Murat Ağcabağ, Murat Güler, Emrullah Şalk ve Akif Koç gözaltına alındı. Soruşturmada şüpheliler Onur Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Emre Kızılırmak, Erol Demir, Osman Özsoy, Suat Hamarat ve Sebahattin Azizağaoğlu isimli 7 kişinin tutuklu olarak cezaevinde oldukları öğrenildi. 6 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı, arama ve el koyma adli işlemlerinin devam ettiği bilgisi verildi.







