IBAN paylaşımı hayatını kararttı: Hem kendini hem arkadaşını yaktı

"Mağduriyeti giderdik ama hala yargılanıyoruz"

IBAN’ı kullanılan arkadaşının da kendisinin de olayla hiçbir ilgisinin olmadığını söyleyen Demir, "Dolandırılan rakam 7 bin 800 Türk Lirası çok komik bir rakam, karşı tarafa iletmiştik mağduriyetin giderilmesi konusundaki ödeme de yapıldı. Buna rağmen yine yargılanıyoruz. Biz bunun uzlaşma kapsamına alınmasını istiyoruz. Karşı taraf şikayetini çekse bile devletin koymuş olduğu kurallara takılıyoruz. Yani çok basit şeyler yüzünden gençliğimiz ciddi anlamda tehdit altında. Bu şekilde olması gerçekten acı verici bir şey" ifadelerine yer verdi.