Üfürükçülük yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Üfürükçülük yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

19:082/12/2025, منگل
DHA
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ihbar üzerine başlattıkları soruşturma kapsamında R. E. üfürükçülük yaparak 100'ün üzerinde kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde 100’ün üzerinde kişiyi muska yazıp üfürükçülük yaparak dolandırdığı iddia edilen R.E. (70) operasyonla yakalandı. R.E. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, ihbar üzerine başlattıkları soruşturma kapsamında bir süredir teknik ve fiziki takip yaptıkları R.E.'yi Kozlu ilçesinde yapılan operasyonla dün gözaltına aldı. İlçede uzun yıllardır muska yazıp, üfürükçülük yaparak 100'ün üzerinde kişiyi dolandırdığı ve halkın dini inanç ve duygularını istismar ettiği öne sürülen R.E emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan R.E., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




#Dolandırıcılık
#Üfürükçü
#Gözaltı
