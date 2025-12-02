Arsa aldıklarını sandılar orman arazisi çıktı: 40 milyon liralık vurgun

Antalya'da Selçuk İkiz'in, iddiaya göre emlakçı H.İ.A.'ya, karşılığında 1,5 milyon lira ödediği arsa, orman arazisi çıktı. İkiz'in yanı sıra aynı şekilde mağdur edilen 7 kişi, 40 milyon lira dolandırıldıkları iddiasıyla toplam 10 şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu.
Antalya'da yaşayan iş adamı Selçuk İkiz, emlakçı H.İ.A.'nın yönlendirmesiyle Döşemealtı Altınkale'de bulunan bir arsayı almak istedi. İddiaya göre H.İ.A., arsanın sahibi olarak tanıttığı B.B. ile emlakçı olduğu ileri sürülen B.S.'nin, satış sürecini yönettiğini ifade etti. Şüphelilerin, arsa üzerinde mahkemelik bir olay olduğunu, kısa sürede sonuçlanacak bir dava olduğunu söyleyerek güven verdiği aktarıldı. Bunun üzerine Selçuk İkiz, 1,5 milyon lira değerindeki aracını takas yoluyla şüphelilere devretti. Arsanın krokilerinin çizildiği, parsel yerinin gösterildiği ve 'A parseli size verilecek' denilerek güven tesis edildiği kaydedildi. Selçuk İkiz, yaklaşık iki yıl sonra yapılan incelemeler sonucunda satışa konu edilen yerin, orman arazisi olduğunu öğrendi. İkiz, kendisi dışında 7 kişinin daha aynı şekilde mağdur edildiğini öğrendi. İkiz ve diğer 7 kişi, olayla ilgili 10 şüpheli hakkında 'Suç örgütü kurma' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından suç duyurusunda bulundu.
Suç duyurusunda bulundu
Suç duyurusunda; söz konusu alanın orman vasfıyla tescil edildiği, şüphelilerin bunu bildikleri halde gizledikleri ileri sürüldü. Şikayetçiler, şüphelilerin organize hareket ettiğini, aralarında görev dağılımı bulunduğunu ve aynı yöntemle birçok kişiyi mağdur ettiğini iddia etti.
Şüpheliler ifadelerine çalışmış
Ayrıca şüphelilere ait olduğu iddia edilen bir videoda, ifade sırasında ne söylemeleri gerektiğini önceden aralarında konuştukları ve suçun varlığını ortaya koyabilecek nitelikte ses-görüntü kayıtlarının da dosyaya delil olarak eklendiği belirtildi. Videodaki konuşmalarda, “Bizden şikayetçi olmuşlar, bu işin üzerinde bayağı bir duruyorlar. Fazla dallanıp budaklanmamamız lazım. Ufak bir inceleme yapacaklar. Birbirinizi telefonla hat üzerinden değil, WhatsApp'tan arayın. Telefonlar takibe alınabilir. Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz" ifadelerinin yer aldığı kaydedildi. Öte yandan şüphelilerden birinin, “Savcı beni niye çağırmadı” sorusuna, diğer şüphelinin “Seni de çağıracak. Daha toy bir savcı, yeni gelmiş” karşılığını verdiği aktarıldı.