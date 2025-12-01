Yeni Şafak
Dolandırıcılıktan gözaltına alındı: İddiası testle yalanlanınca cezaevine gönderildi

Yakalanan kadının çeşitli illerde dolandırıcılık suçlarından toplam 20 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi.
Aydın'da 'dolandırıcılık' suçundan aranan ve polis ekiplerince gözaltına alınan bir kadın, sevk edildiği adliyede hamile olduğunu öne sürdü. Yapılan testin negatif çıkması üzerine 37 yaşındaki kadın işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde ‘Dolandırıcılık’ suçundan aranan Eda Gürelli (37), polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 20 ayrı suç kaydı bulunan Gürelli'nin, cezaevine girmemek için 'Hamileyim' dediği, yapılan testin ise negatif çıktığı belirtildi.

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Eda Gürelli’yi, dün saat 21.00 sıralarında yakalayıp, gözaltına aldı. Gürelli'nin yapılan sorgulamasında Antalya, Tekirdağ, Yalova, Sivas, Gaziantep ve Elazığ başta olmak üzere çeşitli illerde dolandırıcılık suçlarından toplam 20 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi. Sevk edildiği adliyede hamile olduğunu ileri süren Gürelli, tutuklamanın ertelenmesini istedi. Bunun üzerine sağlık ekipleri tarafından Gürelli'ye hamilelik testi yapıldı. Testin negatif çıkması üzerine Gürelli, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



