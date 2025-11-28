Motosikletteki iki kişiyi yaralayan kaza

Aydın'da motosikletin devrilmesi sonucu araçta bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
H.D'nin kullandığı 09 AKA 580 plakalı motosiklet, Turgut Özal Bulvarı'nda devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile motosikletteki M.Ö, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan M.Ö, buradan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.