Motosikletteki iki kişiyi yaralayan kaza

21:1028/11/2025, Cuma
AA
Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Aydın'da motosikletin devrilmesi sonucu araçta bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

H.D'nin kullandığı 09 AKA 580 plakalı motosiklet, Turgut Özal Bulvarı'nda devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile motosikletteki M.Ö, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan M.Ö, buradan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.



#Aydın
#motosiklet
#yaralı
