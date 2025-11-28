Yangın yaşlı kadını evsiz bıraktı

Yangın, Cuma Mahallesi 218 Sokak üzerindeki müstakil evde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.K. isimli yaşlı kadının ikamet ettiği evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen yoğun dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alınırken, büyük çapta hasar alan ev oturulamaz duruma geldi. Ev sahibi N.K.’nın yangın sırasında evde olmadığı öğrenildi. Yangın haberini alır almaz eve gelen yaşlı kadın ve yakınları çalışmaları korku dolu gözlerle izledi. Ölen yada yaralananın olmamasının teselli kaynağı oldu yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için ekipler çalışma başlattı.