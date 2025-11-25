Yeni Şafak
Aydın'da sıcak su boru hattı patladı: Yol trafiğe kapandı

Aydın'da sıcak su boru hattı patladı: Yol trafiğe kapandı

12:0825/11/2025, Salı
DHA
Aydın'ın Germencik ilçesinde jeotermal sıcak su boru hattında patlama oldu. Germencik-Bozköy kara yolu trafiğe kapatıldı.

Germencik-Bozköy ana yolu yakınında bulunan bir jeotermal santralinden yakın mevkideki bir termal otele giden sıcak su boru hattında, patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte yüksek sıcaklıktaki sular çevreye aktı.

 Bozköy ile Germencik ilçesi arasındaki yolda tahribat yaşandı. Jandarma, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Germencik Belediyesi yetkilileri, olay yerine geldi.

 Germencik-Bozköy kara yolu trafiğe kapatıldı. Ekipler ve jeotermal santral yetkilileri, vanaların kapatıldığını duyurdu. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, olay yerinde inceleme yaptı.








#aydın
#germencik
#sıcak su
#boru
