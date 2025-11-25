Yeni Şafak
Kız kardeşinin kafasına silah dayayıp 'şaka yaptım' dedi

Kız kardeşinin kafasına silah dayayıp 'şaka yaptım' dedi

23:0825/11/2025, Salı
DHA
Genç kız, başına silah dayayan ağabeyinden şikayetçi oldu.
Genç kız, başına silah dayayan ağabeyinden şikayetçi oldu.

Aydın'da bir şahıs, kafede görüştüğü kız kardeşinin başına dayadı. Görüntülerin sosyal medyada tepki toplamasının ardından yakalanarak gözaltına alınan şahıs, emniyetteki ifadesinde kız kardeşine şaka yaptığını ileri sürdü.

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir kafede kız kardeşi Eylül Ö.’nün (18) başına tabancayı dayayarak şaka yaptığını öne süren Murat Ö. (20) gözaltına alındı.

Olay, Girne Mahallesi’ndeki bir kafede meydana geldi. Murat Ö., üzerinde taşıdığı tabancayı yanındaki kız kardeşi Eylül Ö’nün başına dayadı. O anlar, kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada tepki toplamasının ardından Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, şüpheli Murat Ö’yü yakalayarak gözaltına aldı. Murat Ö., emniyetteki ilk ifadesinde, kız kardeşine şaka yaptığını, tabancanın kuru sıkı olduğunu ve kendisine ait olmadığını öne sürdü. Eylül Ö. ise ağabeyinden şikayetçi olmadı. Murat Ö.’nün emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği belirtildi.



#Aydın
#Kafe
#Silah
