Aydın’da ’kilise’ tedirginliği: Katolik Kilisesi yetkilileri inceleme yaptı

23:2425/11/2025, Salı
IHA
Firma yetkilileri konuyla ilgili açıklama yaptı
Firma yetkilileri konuyla ilgili açıklama yaptı

Aydın'ın tarihi bölgesi olan Veysipaşa Mahallesi'nde kilise yapılacağı söylentileri halkı tedirgin etti. İzmir Selçuk Katolik Kilisesi’nden bir heyetin gelip inceleme yaptığını ifade eden mahalle sakinleri, "Şehrin tarihi camilerinin bulunduğu Cihanoğlu, Üveyspaşa ve Hasan Çelebi Camii’nin tam ortasında kalıyor. Buraya kilise yapılmasına karşıyız" ifadelerini kullandı.

Aydın’ın Efeler ilçesinin Veysipaşa Mahallesi’nde üç tarihi caminin ortasında bulunan alana kilise yapılacağı iddia edildi. İzmir Selçuk’tan gelen Katolik Kilisesi heyetinin alanda incelemeler yaptığını söyleyen mahalle sakinleri, duruma tepki gösterdi.


Aydın’ın tarihi bölgesi Veysipaşa Mahallesi Çankaya Caddesi üzerinde bulunan 35 numaralı arsaya kilise yapılacağı söylentileri halkı tedirgin etti. Bölgeye İzmir Selçuk Katolik Kilisesi’nden bir heyetin gelip inceleme yaptığını ifade eden mahalle sakinleri,
"Burası Aydın’ın en eski yerleşim merkezi. Ve alan öyle bir yerde ki şehrin tarihi camilerinin bulunduğu Cihanoğlu, Üveyspaşa ve Hasan Çelebi Camii’nin tam ortasında kalıyor. Buraya kilise yapılmasına karşıyız"
ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili imza kampanyası başlatacaklarını belirten mahalle sakinlerinden H.Y. ve K.C.,
"Bu olayı sorduğumuzda doğrulamıyorlar. Ancak bu iddia doğru değil ise İzmir Selçuk’tan Katolik Kilisesi yetkilileri burada niçin inceleme yaptılar"
diyerek yetkililerin bu yönde kamuoyunu bilgilendirmesini istedi.

Firmanın yetkilileri arsaya 3 katlı bir bina yapacaklarını, ‘kilise yapılacağı’ yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını iddia ederken, bina için henüz ruhsat alınmadığı öğrenildi.



