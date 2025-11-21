28 maddelik taslağı Rusya sızdırdı iddiası: Gizli plandan toprak tavizi çıktı

Axios Muhabiri Barak Ravid, ABD’li ve Rus yetkililerin, Kiev’den habersiz olarak üzerinde uzlaştığı 28 maddelik bir barış planını yayınladı. Plan, Ukrayna’nın savaşa sebep olan ülkenin doğusundaki Donbass bölgesinden çekilmesini ve bölgeyi tamamen Rusya’ya bırakmasını, buna karşılık Rusya’nın bölgede asker konuşlandırmamasını ön görüyor. Ukrayna’nın “Egemenliğinden vazgeçmek” olarak değerlendirdiği planın ABD Başkanı Donald Trump tarafından onaylandığı belirtiliyor. Metinde Ukrayna’da Rusçanın da resmi devlet dili olarak tanınması ve Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne resmi statü verilmesinin de yer aldığı belirtiliyor. Axios’a konuşan bir ABD'li yetkili, Trump yönetiminin, Rusya ve Ukrayna Savaşı'nın devam etmesi durumunda Kiev yönetiminin "zaten topraklarını kaybedeceğini" bu nedenle şimdi bir anlaşmaya varmanın "Ukrayna'nın çıkarına olduğunu" düşündüğünü aktardı.