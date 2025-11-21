Yeni Şafak
28 maddelik taslağı Rusya sızdırdı iddiası: Gizli plandan toprak tavizi çıktı

04:0021/11/2025, Cuma
G: 21/11/2025, Cuma
Yeni Şafak
Zelenski, Trump.
Rusya’nın Şubat 2022’de düzenlediği saldırılarla başlayan Ukrayna-Rusya Savaşı'nda kritik gelişmeler yaşanıyor.

Axios Muhabiri Barak Ravid, ABD’li ve Rus yetkililerin, Kiev’den habersiz olarak üzerinde uzlaştığı 28 maddelik bir barış planını yayınladı. Plan, Ukrayna’nın savaşa sebep olan ülkenin doğusundaki Donbass bölgesinden çekilmesini ve bölgeyi tamamen Rusya’ya bırakmasını, buna karşılık Rusya’nın bölgede asker konuşlandırmamasını ön görüyor. Ukrayna’nın “Egemenliğinden vazgeçmek” olarak değerlendirdiği planın ABD Başkanı Donald Trump tarafından onaylandığı belirtiliyor. Metinde Ukrayna’da Rusçanın da resmi devlet dili olarak tanınması ve Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne resmi statü verilmesinin de yer aldığı belirtiliyor. Axios’a konuşan bir ABD'li yetkili, Trump yönetiminin, Rusya ve Ukrayna Savaşı'nın devam etmesi durumunda Kiev yönetiminin "zaten topraklarını kaybedeceğini" bu nedenle şimdi bir anlaşmaya varmanın "Ukrayna'nın çıkarına olduğunu" düşündüğünü aktardı.

ZELENSKİ İNCELEMEYE ALDI

Ağır toprak tavizleri öngörmesine rağmen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin planı incelemeye aldığı ifade edildi. Zelenski'nin yakın zamanda ABD Başkanı Donald Trump'la konuyu ele almayı planladığı iddia edildi.

Planın gündeme gelmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Axios Muhabiri Barak Ravid arasında, sosyal medya ağı X’te geçen bir diyalog, planın kim tarafından sızdırıldığı tartışmalarını alevlendirdi. Witkoff, Ravid’in haberi paylaştığı gönderisinin altına “Bunu sana K mı verdi?” mesajını yazdı. Kısa süre mesajı silen Witkoff’un “K”dan kastının Putin’in Özel Temsilcisi Kiril Dmitriev olduğu öne sürüldü. Dmitriev’in planın hazırlık aşamasında Witkoff ile müzakere yürüttüğü ve planın ancak bu iki isim tarafından sızdırılabileceği önü sürüldü. Öte yandan, müzakerelerin İstanbul'da yapılması bekleniyor. Planla ilgili doğrudan bilgi sahibi iki kaynak, Katar ve Türkiye'nin, planının hazırlanmasında önemli rol oynadığını savundu.



#ABD
#Ukrayna
#Rusya
