Aydın için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Aydın Valiliği, meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda hem kıyı kesimlerde beklenen kuvvetli yağışlara hem de Ege Denizi’nde etkili olması öngörülen fırtınaya karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, kıyı bölgelerinde devam eden yağışların akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak il geneline yayılmasının tahmin edildiği belirtildi.
Valilik, muhtemel olumsuzlukların önüne geçilebilmesi için vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini hatırlatırken, 29 Kasım 2025 tarihinde Ege Denizi’nde günün ilk saatlerinden itibaren rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde, yani saatte 50-75 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceğinin öngörüldüğü kaydedildi.
Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada,
"Yapılan son değerlendirmelere göre kıyı kesimlerdeki mevcut yağışların akşam saatlerinden sonra etkisini artıracağı ve il genelinde etkili olacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca Ege Denizinde (29.11.2025) yarın günün ilk saatlerinde beklenen hava durumunun 6 ila 8 kuvvetin de (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir"
ifadeleri yer aldı.
