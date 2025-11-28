Aydın için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

"Yapılan son değerlendirmelere göre kıyı kesimlerdeki mevcut yağışların akşam saatlerinden sonra etkisini artıracağı ve il genelinde etkili olacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca Ege Denizinde (29.11.2025) yarın günün ilk saatlerinde beklenen hava durumunun 6 ila 8 kuvvetin de (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir"