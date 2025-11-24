Yeni Şafak
Antalya'nın doğusu için kuvvetli yağış uyarısı

15:0524/11/2025, Pazartesi
AA
Antalya'nın doğusunda (Serik ve Manavgat) yağışların bugün yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre, Antalya'nın doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre,
  • Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#Antalya
#Manavgat
#Serik
