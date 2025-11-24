Yağışların, Muğla'nın doğusu, Antalya, Isparta, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Meteorolojinin tahminlerine göre, bugün 33 ilde sağanak yağış görülecek. Yağışların, Muğla'nın doğusu, Antalya, Isparta, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan
ne göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu,
Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı Karadeniz ile Samsun, Amasya, Çorum çevreleri ile Mersin'in batı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Muğla'nın doğusu, Antalya, Isparta, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Gece ve sabah saatlerinde Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
Sıcaklıklar batı ve iç kesimlerde azalacak
Sıcaklıklar batı ve iç kesimlerde azalacak
Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Rüzgar, genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bugün bazı kentlerde beklenen hava durumu tahminleri ve sıcaklıkları şöyle:
Bugün bazı kentlerde beklenen hava durumu tahminleri ve sıcaklıkları şöyle:
İstanbul:
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15 derece.
Ankara:
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı 14 derece.
İzmir:
Parçalı ve çok bulutlu 21 derece.
Adana:
Parçalı ve az bulutlu 27 derece.
Antalya:
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. 22 derece
Samsun:
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 20 derece.
Trabzon:
Parçalı ve az bulutlu 20 derece
Erzurum:
Az bulutlu 10 derece
Diyarbakır:
Az bulutlu 16 derece.
Gaziantep:
Az bulutlu 19 derece.
#Meteoroloji
#Hava durumu
#İstanbul
#Ankara