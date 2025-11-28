Bu iki güne dikkat: 14 il için kar alarmı

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre, yağışlı hava pazar günü yurt genelinde etkisini gösterecek. 30 Kasım Pazar ve 1 Aralık Pazartesi günler bazı illerde karla karışık yağmur bekleniyor.
Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege ile Bursa ve Manisa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Kıyı Ege ile Çanakkale, Edirne, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar, genellikle güney, Akdeniz kıyılarında kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bu hafta hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hava tahmin raporuna göre, yurdun genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, hafta sonundan itibaren azalara mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.
Pazar günü 5 ilde kar bekleniyor
30 Kasım Pazar günü karla karışık yağmur beklenen iller şöyle: Malatya, Tunceli, Erzincan, Erzurum ve Kars.
Pazartesi günü 12 ilde kar bekleniyor
1 Aralık Pazartesi günü karla karışık yağmur beklenen iller şöyle: Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Bingöl, Ardahan, Kars, Ağrı, Van, Muş, Bitlis ve Hakkari.