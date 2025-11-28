Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bu iki güne dikkat: 14 il için kar alarmı

Bu iki güne dikkat: 14 il için kar alarmı

Halil Akkoç
Halil Akkoç
08:3928/11/2025, Cuma
G: 28/11/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre, yağışlı hava pazar günü yurt genelinde etkisini gösterecek. 30 Kasım Pazar ve 1 Aralık Pazartesi günler bazı illerde karla karışık yağmur bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak?


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege ile Bursa ve Manisa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


Yağışların, Kıyı Ege ile Çanakkale, Edirne, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.


Rüzgar, genellikle güney, Akdeniz kıyılarında kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bu hafta hava nasıl olacak?


Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hava tahmin raporuna göre, yurdun genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, hafta sonundan itibaren azalara mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.  

Pazar günü 5 ilde kar bekleniyor


30 Kasım Pazar günü karla karışık yağmur beklenen iller şöyle: Malatya, Tunceli, Erzincan, Erzurum ve Kars.

Pazartesi günü 12 ilde kar bekleniyor


1 Aralık Pazartesi günü karla karışık yağmur beklenen iller şöyle: Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Bingöl, Ardahan, Kars, Ağrı, Van, Muş, Bitlis ve Hakkari.

#Meteoroloji
#Kar
#Hava durumu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Asgari ücret zam oranı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2025? Asgari ücret zam oranı Aralık ayında mı belli olacak?