Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aydın
Lüks araçlar için ön ödeme vaadiyle vatandaşları dolandırdılar

Lüks araçlar için ön ödeme vaadiyle vatandaşları dolandırdılar

16:4028/11/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Aydın'da lüks araçlar için ön ödeme vaadiyle vatandaşları dolandırdılar
Aydın'da lüks araçlar için ön ödeme vaadiyle vatandaşları dolandırdılar

Aydın merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, lüks elektrikli araç firmalarının internet sitelerinin sahtelerini tasarlayarak, ön satış vaadiyle çok sayıda vatandaşı dolandıran 9 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nün koordinasyonunda 3 ilde eş zamanlı dolandırıcılık operasyonu gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, şüphelilerin lüks elektrikli araç firmalarına ait internet sitelerinin sahtelerini tasarladıkları ve ön satış vaadiyle çok sayıda vatandaşın ön ödeme adı altında paralarını alarak kayıplara karıştıkları tespit edildi.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen ekipler, Aydın, Denizli ve İzmir’de eş zamanlı gerçekleştirdikleri operasyonla 9 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konulurken, gözaltına alınan 9 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



#Aydın
#operasyon
#dolandırıcılık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Mersin elektrik kesintisi duyurusu geldi: Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?