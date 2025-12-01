Yeni Şafak
Kapı kapı 'manda yoğurdu' vurgunu: Yaşlı kadınların parasını çalan şahıs tutuklandı

21:401/12/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Manda yoğurdu bahanesiyle evlere giren şüpheli kameraya yakalandı.
Manda yoğurdu bahanesiyle evlere giren şüpheli kameraya yakalandı.

İzmir’de kapı kapı dolaşarak “manda yoğurdu satıyoruz” bahanesiyle yalnız yaşayan yaşlı kadınların evine giren şüpheli, güven kazandıktan sonra çantalarındaki paraları çaldı. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan anlarda, şüphelinin küçük meblağlı paraları kadına aitmiş gibi gösterip yüksek miktardaki parayı gizlice aldığı görüldü. Aynı yöntemle birçok binada dolandırıcılık yaptığı belirlenen şahıs, polisin çalışmasıyla yakalanarak tutuklandı.

İzmir’in Konak ilçesinde manda yoğurdu sattığını söyleyerek evine girdiği yaşlı kadınların çantalarındaki paraları çalan şahıs, yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki gün Konak ilçesi Göztepe semtindeki bir binada meydana geldi. "Manda yoğurdu satıyoruz" bahanesiyle kapı kapı dolaşan şahıs, özellikle yalnız yaşayan yaşlı kadınları hedef aldı. Güven kazandığı evlere giren şüpheli, bakıcıyı kap getirmesi bahanesiyle mutfağa gönderip yaşlı kadının yalnız kalmasını sağladı. Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin yaşlı kadının çantasından paraları hızlı bir şekilde çaldığı ve cebinden çıkarttığı küçük meblağlı paraları kadının parasıymış gibi gösterdiği anlar yer aldı. Şüpheli, daha sonra kadının cebindeki büyük meblağdaki paraları alarak olay yerinden ayrıldı. Mahalle sakinlerinin ifadelerine göre, şüpheli aynı yöntemle farklı binalarda dolandırıcılık yapmayı sürdürdü. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğini tespit ettikleri şüpheli S.A.‘yı yakalayarak gözaltına aldı. S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.



#İzmir
#Manda Yoğurdu
#Dolandırıcılık
