İzmir'i sağanak vurdu: Caddeler göle döndü evleri su bastı

İzmir'de devam eden sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor. Bazı ilçelerde yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, ev ve bahçeleri su bastı.
YOLLARDA ÇUKURLAR OLUŞTU
Yağışın en yoğun hissedildiği Karaburun'da, Badembükü mevkisinde zemini yumuşayan asfalt yollarda çukurlar oluştu.
Görüntülerde; kafeteryaya ait bir taburenin sulara kapılıp, sürüklendiği anlar yer aldı.
Öte yandan kent merkezinde aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle, kentin en yoğun yerlerinden biri olan Konak ilçesi Kordon boyunda su birikintileri oluştu.
İlçeye bağlı Küçükbahçe kırsalındaki bir kahvehanenin tamamen suyla dolduğu görüldü.
Foça ilçesinde de yağış nedeniyle bazı yollar suyla kaplandı.
Çeşme ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiliyor
Çeşme ilçesinde dünden beri devam eden sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.
İlçede dün öğle saatlerinde başlayan ve gece devam eden sağanak etkisini sürdürüyor.
Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, ev ve bahçeleri su bastı.
Özellikle Ilıca Mahallesi'nde bazı araçlar su birikintilerinde mahsur kaldı.
Belediye ekipleri ise suları tahliye etmek için çalışma yürütüyor.
Öte yandan İzmir kent merkezinde de sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağışın ardından bazı noktalarda oluşan su birikintileri trafikte aksamaya neden oluyor.