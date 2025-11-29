Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir
İzmir'de planlı su kesintileri uzatıldı: Hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İZSU tarih verdi

İzmir'de planlı su kesintileri uzatıldı: Hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İZSU tarih verdi

12:0129/11/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
İzmir’de planlı su kesintisi programı güncellendi.
İzmir’de planlı su kesintisi programı güncellendi.

İzmir’in merkez ilçelerinde planlı su kesintileri sürüyor. İZSU, Aralık ayının ilk yarısına yönelik güncel kesinti takvimini açıkladı. Peki, hangi ilçelerde su kesintisi uygulanacak?

İzmir'de 6 Ağustos'ta başlayan planlı su kesintilerinin 15 Aralık'a kadar uzatıldığı bildirildi.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, su tüketiminin yoğun olduğu 13 ilçede su kesintisi uygulaması sürecek.

Planlı su kesintileri ilçe bazlı iki grup olarak uygulanmaya devam edecek.

Hangi ilçeler etkileniyor?

Birinci gruptaki Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Menemen, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde 28 Kasım ila 14 Aralık tarihlerinde çift günlerde saat 23.00'te başlayacak su kesintisi saat 05.00'te sona erecek.

İkinci grupta ise Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe ilçelerinde 29 Kasım ila 15 Aralık tarihlerinde tek günlerde devam edecek kesinti, yine aynı saatler arasında uygulanacak.

Kentte azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren 23.00 ile 05.00 saatleri arasında su kesintileri başlamış, 3 günde bir yapılan kesintiler 9 Eylül'den itibaren 2 günde bir uygulanmaya başlanmıştı.



#planlı su kesintileri
#İzmir
#İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BİLSEM SINAV TARİHİ 2025: BİLSEM başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?