Ankara’da yaşayan vatandaşlar, bugün için su kesintisi programını sorgulamaya başladı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında birçok ilçede su kesintisi yaşanıyor. 28 Kasım tarihine ait su kesintileri, etkilenen bölgeler ve suyun geleceği saatler ASKİ su kesintisi programında yer almaktadır. Peki Yenimahalle, Pursaklar, Beypazarı, Şereflikoçhisar ve Altındağ'da sular ne zaman gelecek? İşte 28 Kasım ASKİ su kesintisi programı.
YENİMAHALLE
Arıza Tarihi: 28.11.2025 00:05:00
Tamir Tarihi: 28.11.2025 11:00:00
Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ İVEDİK MAHALLESİ MEHMET AKİF ERSOY CADDESİ İÇERİSİNDE BULUNAN 150MM ÇAPINDAKİ DUKTİL BORU İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: İVEDİK MAHALLESİ 1468 CAD CİVARI
BEYPAZARI
Arıza Tarihi: 28.11.2025 09:00:00
Tamir Tarihi: 28.11.2025 13:00:00
Detay: Beypazarı İlçesi Kurtuluş mahallesi Şair Fuzuli Sokakta oluşan arıza nedeni İle su kesintisi uygulanacaktır.
Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Kurtuluş, Hacıkara Ve Başağaç mahallesinin Bir kısmı.
PURSAKLAR
Arıza Tarihi: 28.11.2025 09:05:00
Tamir Tarihi: 28.11.2025 12:00:00
Detay: Pursaklar İlçesi Yunus Emre Mahallesi Orhan Gazi caddesi içerisinde oluşan arızadan kaynaklı su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Tevfik İleri Mahallesi kısmı.
SEREFLIKOÇHISAR
Arıza Tarihi: 28.11.2025 09:20:00
Tamir Tarihi: 28.11.2025 11:20:00
Detay: Şereflikoçhisar Hacıenbiya Mahallesinde oluşan Dağıtım Şebeke Hattı Arızası nedeniyle 09:20-11:20 arası 2 saatlik su lkesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Tuzla,Hacıenbiya Mahallesi.
ALTINDAĞ
Arıza Tarihi: 28.11.2025 09:30:00
Tamir Tarihi: 28.11.2025 14:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Karacaören mahallesinde Mavi Marmara Caddesinde meydana gelen içme suyu şebeke hattı arızası sebebiyle plansız su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Karacaören Mahallesi.