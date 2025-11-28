Ankara’da yaşayan vatandaşlar, bugün için su kesintisi programını sorgulamaya başladı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında birçok ilçede su kesintisi yaşanıyor. 28 Kasım tarihine ait su kesintileri, etkilenen bölgeler ve suyun geleceği saatler ASKİ su kesintisi programında yer almaktadır. Peki Yenimahalle, Pursaklar, Beypazarı, Şereflikoçhisar ve Altındağ'da sular ne zaman gelecek? İşte 28 Kasım ASKİ su kesintisi programı.