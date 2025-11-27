Bolu’da dolandırıcılık operasyonu: 5 şüpheli adliyede

Olay, 14 Kasım tarihinde meydana geldi. Vatandaşı telefonla arayarak kendisini savcı, polis olarak tanıtan dolandırıcılar, "Adınız terör örgütüne karıştı" diyerek 140 bin dolar para istedi. Dolandırıcıların numarasına inanan vatandaş, bir gün sonra 140 bin doları kendisini arayan dolandırıcılara teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan vatandaş ihbarda bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucunda dolandırıcıların İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bulunduğunu tespit etti. 26 Kasım tarihinde 5 farklı adrese düzenlenen operasyonda U.A. ve C.E. ile 3 suça sürüklenen çocuk yakalandı. Şüphelilerin farklı illerde de benzer suçlara karıştığı tespit edildi.