Bolu Dağı’nda göz gözü görmüyor: Görüş mesafesi 25 metreye düştü

Bolu Dağı’nda etkili olan yoğun sis ve sağanak sebebiyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düşerken, sürücüler ilerlemekte güçlük yaşıyor.

Bolu'da sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yoğun sis etkili oluyor.

Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis ve sağanak nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 25 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekiplerince uyarılıyor.

