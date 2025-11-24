Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bolu
Bolu Dağı’nda göz gözü görmüyor: Görüş mesafesi 25 metreye düştü

Bolu Dağı’nda göz gözü görmüyor: Görüş mesafesi 25 metreye düştü

10:1124/11/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber

Bolu Dağı’nda etkili olan yoğun sis ve sağanak sebebiyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düşerken, sürücüler ilerlemekte güçlük yaşıyor.

Bolu’da sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yoğun sis etkili oluyor.

Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis ve sağanak nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. 

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 25 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı’nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekiplerince uyarılıyor.

#Bolu
#Sis
#D-100
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji danışmanı İstanbul için uyarıda bulundu