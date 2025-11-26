Yeni Şafak
Uygulama noktasından kaçtı dron kamerasından kaçamadı: 19 bin 527 TL ceza yedi

17:0726/11/2025, Çarşamba
IHA
Bolu’da dronlu denetim yapan polis ekiplerinin uygulama noktasını görünce kaçan kasksız motosikletli sürücüsü, drondan kaçamadı.Motosiklet sürücüsüne 19 bin 527 lira cezai işlem uygulandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin işlek noktalarında denetimler sürüyor.

Bu kapsamda trafik polisi ekipleri tarafından Borazanlar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı’nda dron destekli denetim gerçekleştirdi. Dronla, kemer takmayan ve telefonla konuşan sürücüler tek tek tespit edildi.

Denetimin devam ettiği esnada kasksız bir motosiklet sürücüsü uygulama noktasını gördü. Uygulama noktasını gören motosikletli, yol kenarında durarak ters yönden denetimden kaçtı.

O anlar dron kamerasıyla kaydedildi.Polis ekipleri tarafından uygulama noktasından kaçan sürücüye, kasksız motosiklet kullanmak, ters yönde seyretmek ve uygulama noktasından kaçma suçundan 19 bin 527 lira ceza kesildi.

#Bolu
#dron
#uygulama noktası
#motosiklet
