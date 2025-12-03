Yeni Şafak
FETÖ'nün güncel öğrenci yapılanmasına operasyon: 12 zanlı gözaltına alındı

09:313/12/2025, Çarşamba
AA
Edirne merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel öğrenci yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün güncel öğrenci yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik soruşturma başlatıldı.


Soruşturma çerçevesinde iletişim tespitleri ve MASAK raporu doğrultusunda, Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde Edirne, İstanbul, Bursa, Bilecik ve Çanakkale’de operasyonlar gerçekleştirildi.


Aralarında Trakya Üniversitesinin mevcut ve mezun öğrencilerinin de bulunduğu 12 zanlı, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla gözaltına alındı.


Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.



