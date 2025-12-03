Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çanakkale
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

17:013/12/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 şüpheliden 1’i tutuklandı
Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 şüpheliden 1’i tutuklandı

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 şüpheliden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele çerçevesinde kent genelinde 25 Kasım-2 Aralık tarihlerinde narkotik köpeğinin de katılımıyla 6 operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda; 90 gram sentetik kannabinoid, 175 mililitre A/M maddesi sentetik kannabinoid ham madde, 45 gram metamfetamin, 40 adet sentetik ecza, 6 gram kubar esrar, hassas terazi, 300 gram sentetik kannabinoid yapımında kullanılan tütün, 780 mililitre sentetik kannabinoid yapımında kullanılan aseton, 23 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonlarlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrasında mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklanarak cezaevine sevk edildi.




#Çanakkale
#uyuşturucu
#operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
12. yargı paketinde neler var, Meclis’e ne zaman gelecek?