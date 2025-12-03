Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele çerçevesinde kent genelinde 25 Kasım-2 Aralık tarihlerinde narkotik köpeğinin de katılımıyla 6 operasyon gerçekleştirildi.